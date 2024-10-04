Алексей Саввич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1724
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: Савва
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.04.1691
Жена: не указана
ГАВО 1260 1 8818 Челобитная архиепископу Гавриилу ямщика Шуйского яма д. Артемьева Авнежской вол. Вологодского у. Федора Савельева о выдаче венечной памяти его брату Алексею на брак с крестьянкой княз... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Кузьма Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 109 лист. Деревня Артемьево. Алексей Саввич, 50 лет, и жена его Мария Михайловна, 53 года. У них дети Кузьма, 6 лет, Ксения, 17 лет, Татьяна, 10 лет.1719г
Смерть
После 1724