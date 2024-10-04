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Алексей Саввич

Место рождения

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1724

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: Савва

Мать: не указана

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около ?.04.1691

Жена: не указана

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО 1260 1 8818 Челобитная архиепископу Гавриилу ямщика Шуйского яма д. Артемьева Авнежской вол. Вологодского у. Федора Савельева о выдаче венечной памяти его брату Алексею на брак с крестьянкой княз... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 лист. Деревня Артемьево. Алексей Саввич, 50 лет, и жена его Мария Михайловна, 53 года. У них дети Кузьма, 6 лет, Ксения, 17 лет, Татьяна, 10 лет.1719г
Смерть
После 1724
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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