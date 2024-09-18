Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1666
Дата смертиПосле 1719
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Рождение ребёнка
Около 1709
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Саввич
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 109 лист. Деревня Артемьево. Алексей Саввич, 50 лет, и жена его Мария Михайловна, 53 года. У них дети Кузьма, 6 лет, Ксения, 17 лет, Татьяна, 10 лет.1719г
Смерть
После 1719