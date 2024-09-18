Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1666

Дата смерти

После 1719

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Саввич

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 лист. Деревня Артемьево. Алексей Саввич, 50 лет, и жена его Мария Михайловна, 53 года. У них дети Кузьма, 6 лет, Ксения, 17 лет, Татьяна, 10 лет.1719г
Смерть
После 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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