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Кузьма Алексеевич

Место рождения

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

После 1729

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Около 1666 г.р.

Жена

До 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Алексей Саввич

Мать: Мария Михайловна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 109 лист. Деревня Артемьево. Алексей Саввич, 50 лет, и жена его Мария Михайловна, 53 года. У них дети Кузьма, 6 лет, Ксения, 17 лет, Татьяна, 10 лет.1719г
Бракосочетание
Около 1729

Жена: Марфа Алексеевна

Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1729
Артемьево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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