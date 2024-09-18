Кузьма Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиПосле 1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Алексей Саввич
Мать: Мария Михайловна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 109 лист. Деревня Артемьево. Алексей Саввич, 50 лет, и жена его Мария Михайловна, 53 года. У них дети Кузьма, 6 лет, Ксения, 17 лет, Татьяна, 10 лет.1719г
Бракосочетание
Около 1729
Жена: Марфа Алексеевна
Смерть
После 1729