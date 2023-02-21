Капкалёв Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Капкалёв Андрей
Рождение ребёнка
27.09.1933
Сын: Капкалёв Александр Николаевич
Мать ребёнка: Капкалёва Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капкалёв Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Капкалёва Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Капкалёва Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Капкалёва Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капкалёв Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Капкалёва Александра Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Галина Николаевна
Мать ребёнка: Капкалёва Александра Петровна
Смерть
Неизвестно