Капкалёв Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капкалёв Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1933

Дата смерти

29.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933

Отец: Капкалёв Николай Андреевич

Мать: Капкалёва Александра Петровна

Рождение ребёнка
22.12.1961

Дочь: Чепик Алла Александровна

Мать ребёнка: Капкалёва Мария Николаевна

Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.01.1964

Дочь: Хрисанфова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Капкалёва Мария Николаевна

Крылово, Правдинский, Калининградская область
Смерть
29.03.2001
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