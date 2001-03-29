Капкалёв Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1933
Дата смерти29.03.2001
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1933
Рождение ребёнка
22.12.1961
Дочь: Чепик Алла Александровна
Мать ребёнка: Капкалёва Мария Николаевна
Железнодорожный, Правдинский, Калининградская область
Рождение ребёнка
12.01.1964
Дочь: Хрисанфова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Капкалёва Мария Николаевна
Крылово, Правдинский, Калининградская область
Смерть
29.03.2001