Капкалёва Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1933
Сын: Капкалёв Александр Николаевич
Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капкалёв Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капкалёв Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капкалёва Галина Николаевна
Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич
Смерть
Неизвестно