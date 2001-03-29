Капкалёва Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капкалёва Александра Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1933

Сын: Капкалёв Александр Николаевич

Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капкалёв Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капкалёв Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капкалёва Галина Николаевна

Отец ребёнка: Капкалёв Николай Андреевич

Смерть
Неизвестно
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