Воронина Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1865
Сын: Воронин Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович
1890 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Воронин. 1894 - Воронов.
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Воронина Надежда Леонтьевна
Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Воронин Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Воронина Евгения Леонтьевна
Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно