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Воронина Александра Ивановна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Воронин Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1890 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Воронин. 1894 - Воронов.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Воронин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Воронина Надежда Леонтьевна

Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Воронин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Воронина Евгения Леонтьевна

Отец ребёнка: Воронин Леонтий Константинович

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Леонтий Константинович

Смерть
Неизвестно
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