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Воронин Александр Леонтьевич

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Воронин Леонтий Константинович

Мать: Воронина Александра Ивановна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
1890 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Воронин. 1894 - Воронов.
Бракосочетание
30.01.1889 ст.

Жена: Воронина Анна Григорьевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.

Дочь: Воронина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.

Дочь: Воронина Мария Александровна

Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.06.1893 ст.

Сын: Воронин Павел Александрович

Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1894 ст.

Сын: Воронин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1902 ст.

Сын: Воронин Александр Александрович

Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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