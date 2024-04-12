Воронин Александр Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1865
1890 - без фамилии. 1892 - имеет фамилию Воронин. 1894 - Воронов.
Бракосочетание
30.01.1889 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.1890 ст.
Дочь: Воронина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
19.01.1892 ст.
Дочь: Воронина Мария Александровна
Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
08.06.1893 ст.
Сын: Воронин Павел Александрович
Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
28.06.1894 ст.
Сын: Воронин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
13.08.1902 ст.
Сын: Воронин Александр Александрович
Мать ребёнка: Воронина Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно