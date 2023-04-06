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Воронина Анна Григорьевна

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Воронин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Воронин Александр Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.08.1902 ст.

Сын: Воронин Александр Александрович

Отец ребёнка: Воронин Александр Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Александр Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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