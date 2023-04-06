Воронина Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Воронин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Воронин Александр Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.08.1902 ст.
Сын: Воронин Александр Александрович
Отец ребёнка: Воронин Александр Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно