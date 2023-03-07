Корытов Григорий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытов Григорий Кузьмич

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Корытова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Корытова Екатерина Давыдовна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Корытов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Корытова Екатерина Давыдовна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Корытов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Корытова Екатерина Давыдовна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корытова Екатерина Давыдовна

Смерть
Неизвестно
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