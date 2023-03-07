Корытов Григорий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Корытова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Корытова Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Корытова Екатерина Давыдовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Корытов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Корытова Екатерина Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно