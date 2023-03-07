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Воронин Николай Леонтьевич

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Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Воронин Леонтий

Мать: не указана

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Воронин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Воронин Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Воронин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Воронин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Александра Петровна

Смерть
Неизвестно
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