Воронин Николай Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Воронин Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воронин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Воронин Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Воронин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Воронин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Воронина Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно