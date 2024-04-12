Воронина (Кудряшова) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти05.07.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Кудряшов Петр Сергеевич
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.
Сын: Воронин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.
Сын: Воронин Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.
Сын: Воронин Никандр Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.01.1909 ст.
Сын: Воронин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.02.1911 ст.
Сын: Воронин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.
Сын: Воронин Акиндин Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.
Сын: Воронин Вениамин Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.03.1917 ст.
Сын: Воронин Никандр Николаевич
Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1918
От чахотки.