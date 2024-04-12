Воронина (Кудряшова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина (Кудряшова) Александра Петровна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

05.07.1918

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Кудряшов Петр Сергеевич

Мать: Кудряшова Анна Михайловна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.05.1902 ст.

Сын: Воронин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.03.1904 ст.

Сын: Воронин Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.09.1907 ст.

Сын: Воронин Никандр Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1909 ст.

Сын: Воронин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1911 ст.

Сын: Воронин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1913 ст.

Сын: Воронин Акиндин Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.

Сын: Воронин Вениамин Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.03.1917 ст.

Сын: Воронин Никандр Николаевич

Отец ребёнка: Воронин Николай Леонтьевич

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Николай Леонтьевич

Смерть
05.07.1918
Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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