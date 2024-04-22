Еремеев Николай Ионович
Место рождения
Дата рождения22.05.1912
Дата смерти15.10.1951
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912
Отец: Еремеев Ион Селиверстович
Мать: Еремеева Ефросинья
В паспорте: деревня Иванищи Муромского района Горьковской области
Бракосочетание
19.09.1932
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1933
Сын: Еремеев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
02.12.1935
Дочь: Веденеева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Пичугина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
18.12.1943
Дочь: Музанкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
13.09.1949
Сын: Еремеев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна
Смерть
15.10.1951
Декомпенсированный порок сердца