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Еремеев Николай Ионович

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Место рождения

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

22.05.1912

Дата смерти

15.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1912

Отец: Еремеев Ион Селиверстович

Мать: Еремеева Ефросинья

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
В паспорте: деревня Иванищи Муромского района Горьковской области
Бракосочетание
19.09.1932

Жена: Еремеева Анастасия Михайловна

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1933

Сын: Еремеев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: Веденеева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Пичугина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1943

Дочь: Музанкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
13.09.1949

Сын: Еремеев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Еремеева Анастасия Михайловна

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Смерть
15.10.1951
Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
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