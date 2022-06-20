Веденеева (Еремеева) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1935
Дата смерти20.06.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1935
Бракосочетание
02.02.1956
Прудищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1956
Дочь: Назарова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Веденеев Николай Филиппович
Рождение ребёнка
17.03.1962
Сын: Веденеев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Веденеев Николай Филиппович
Смерть
20.06.2022