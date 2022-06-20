Веденеева (Еремеева) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Еремеева) Антонина Николаевна

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Место рождения

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

02.12.1935

Дата смерти

20.06.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1935

Отец: Еремеев Николай Ионович

Мать: Еремеева Анастасия Михайловна

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
02.02.1956

Муж: Веденеев Николай Филиппович

Прудищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.12.1956

Дочь: Назарова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Веденеев Николай Филиппович

Рождение ребёнка
17.03.1962

Сын: Веденеев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Веденеев Николай Филиппович

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Смерть
20.06.2022
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