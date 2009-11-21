Еремеева (Трифонова) Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.10.1913
Дата смерти21.11.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1913
Бракосочетание
19.09.1932
Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1933
Сын: Еремеев Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович
Рождение ребёнка
02.12.1935
Дочь: Веденеева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович
Рождение ребёнка
10.10.1940
Дочь: Пичугина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович
Рождение ребёнка
18.12.1943
Дочь: Музанкова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович
Рождение ребёнка
13.09.1949
Сын: Еремеев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович
Смерть
21.11.2009
Муром, округ Муром, Владимирская область