Еремеева (Трифонова) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева (Трифонова) Анастасия Михайловна

Место рождения

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

23.10.1913

Дата смерти

21.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1913

Отец: Трифонов Михаил Яковлевич

Мать: Трифонова Надежда Федоровна

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Бракосочетание
19.09.1932

Муж: Еремеев Николай Ионович

Межищи, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
09.08.1933

Сын: Еремеев Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович

Рождение ребёнка
02.12.1935

Дочь: Веденеева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1940

Дочь: Пичугина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
18.12.1943

Дочь: Музанкова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович

Рождение ребёнка
13.09.1949

Сын: Еремеев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Еремеев Николай Ионович

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
Смерть
21.11.2009
Муром, округ Муром, Владимирская область
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