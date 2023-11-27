Еремеев Иона Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеев Иона Селиверстович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1912

Сын: Еремеев Николай Ионович

Мать ребёнка: Еремеева Ефросинья

Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
В паспорте: деревня Иванищи Муромского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Мария Ионовна

Мать ребёнка: Еремеева Ефросинья

Смерть
19.03.1943
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