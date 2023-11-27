Еремеев Иона Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1912
Мать ребёнка: Еремеева Ефросинья
Иванищи, Муромский уезд, Владимирская губерния
В паспорте: деревня Иванищи Муромского района Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Мария Ионовна
Мать ребёнка: Еремеева Ефросинья
Смерть
19.03.1943