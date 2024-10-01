Климов Максим Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Климов Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Дочь: (Климова) Марья Максимовна
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Дочь: (Климова) Александра Максимовна
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Дочь: (Климова) Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Сын: Климов Алексей Максимович
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Дочь: (Климова) Марья Максимовна
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Дочь: (Климова) Пелагея Максимовна
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Сын: Климов Евфимий Максимович
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична
Дочь: (Климова) Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична