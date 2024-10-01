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Климов Максим Григорьевич

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: Климов Григорий Максимович

Мать: Климова Ефимия Матвеевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
02.02.1873 ст.

Жена: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 3 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#246 Восприемники по жениху: д. Юркино - Евдоким и Федор Сергеевичи Климовы по невесте: д. Юркино - Роман и Яков Игнатьевичи Климовы
Рождение ребёнка
23.10.1873 ст.

Сын: Климов Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 26 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#241
Рождение ребёнка
07.06.1875 ст.

Дочь: (Климова) Марья Максимовна

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#294
Рождение ребёнка
04.06.1876 ст.

Дочь: (Климова) Александра Максимовна

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 15 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#326
Рождение ребёнка
01.11.1878

Дочь: (Климова) Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
17.09.1883 ст.

Сын: Климов Стефан Максимович

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 27 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#92
Рождение ребёнка
11.11.1886 ст.

Сын: Климов Алексей Максимович

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.

Дочь: (Климова) Марья Максимовна

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 18 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#209
Рождение ребёнка
01.05.1892 ст.

Дочь: (Климова) Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 11 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/422062#244
Рождение ребёнка
1896

Сын: Климов Евфимий Максимович

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1897 ст.

Дочь: (Климова) Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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