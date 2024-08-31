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Климов Евфимий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Климов Максим Григорьевич

Мать: Климова (Климова) Анна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Рождение ребёнка
12.06.1941 ст.

Дочь: Королева (Климова) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

со слов Елены https://vk.com/id18131816
Смерть
Неизвестно

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