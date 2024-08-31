Климов Евфимий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Иван Ефимович
Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1941 ст.
Дочь: Королева (Климова) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
со слов Елены https://vk.com/id18131816
Смерть
Неизвестно