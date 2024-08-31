Климова (Кулепова) Миропия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Кулепов Василий Андреевич

Мать: Кулепова Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Климов Евфимий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Климов Евфимий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Климов Евфимий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: Климов Евфимий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Евфимий Максимович

Рождение ребёнка
12.06.1941 ст.

Дочь: Королева (Климова) Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Климов Евфимий Максимович

со слов Елены https://vk.com/id18131816
Смерть
Неизвестно

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