Кулепова Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулепова Елизавета Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулепов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулепов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Кулепов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Кулепов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна

Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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