Кулепова Елизавета Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулепов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Кулепов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
Отец ребёнка: Кулепов Василий Андреевич
Смерть
Неизвестно