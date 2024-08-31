Кулепов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулепов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Кулепова Елизавета Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Мать ребёнка: Кулепова Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Кулепов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кулепова Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Климова (Кулепова) Миропия Васильевна
Мать ребёнка: Кулепова Елизавета Матвеевна
Смерть
Неизвестно