Климов Стефан Максимович
Место рождения
Дата рождения17.09.1883 ст.
Дата смертиОколо 26.01.1938 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883 ст.
Запись № 27 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#92
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Николай Степанович
Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Клавдия Степановна
Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Климова) Анфия Степановна
Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
19.09.1883 ст.
Восприемник - д. Юркино - солдат Григорий Филиппович Климов
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Климов Василий Стефанович
Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна
данные с ИВ 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.
Дочь: Кулепова (Климова) Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна
Смерть
Около 26.01.1938 ст.
данные из метрической книги https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#92