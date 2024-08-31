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Климов Стефан Максимович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.09.1883 ст.

Дата смерти

Около 26.01.1938 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1883 ст.

Отец: Климов Максим Григорьевич

Мать: Климова (Климова) Анна Никитична

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 27 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#92
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Николай Степанович

Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Климова) Анфия Степановна

Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Василиса Александровна

Крещение
19.09.1883 ст.
Восприемник - д. Юркино - солдат Григорий Филиппович Климов
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Климов Василий Стефанович

Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
данные с ИВ 1917 года
Рождение ребёнка
Около 1919 ст.

Дочь: Кулепова (Климова) Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Климова Василиса Александровна

Смерть
Около 26.01.1938 ст.
данные из метрической книги https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#92

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