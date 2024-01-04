Толмачев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Иван

Мать: Толмачева (Каширина) Устинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Толмачева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Толмачева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Толмачева Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Валентина

Смерть
Неизвестно

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