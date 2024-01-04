Толмачев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Толмачева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Толмачева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Толмачева Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толмачева Валентина
Смерть
Неизвестно