Толмачева (Каширина) Устинья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева (Каширина) Устинья Лаврентьевна

Место рождения

Решетовка, Иловай-Рождественская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каширин Лаврентий

Мать: Каширина Неизвестно

Решетовка, Иловай-Рождественская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Позднухова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Толмачев Иван

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
В архиве дата рождения 06.09.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Толмачев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Толмачев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Неизвестно Ивановна

Отец ребёнка: Толмачев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Иван

Смерть
Неизвестно
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