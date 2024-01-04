Толмачева (Каширина) Устинья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Каширин Лаврентий
Мать: Каширина Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1920
Дочь: Позднухова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Толмачев Иван
Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
В архиве дата рождения 06.09.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Толмачев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Толмачев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Неизвестно Ивановна
Отец ребёнка: Толмачев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Толмачев Иван
Смерть
Неизвестно