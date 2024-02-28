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Толмачев Иван

Место рождения

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.09.1920

Дочь: Позднухова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Иловай-Рождественское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
В архиве дата рождения 06.09.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толмачева Неизвестно Ивановна

Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Смерть
Неизвестно
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