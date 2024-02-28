Толмачев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1920
Дочь: Позднухова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна
В архиве дата рождения 06.09.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толмачева Неизвестно Ивановна
Мать ребёнка: Толмачева Устинья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно