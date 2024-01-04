Толмачева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толмачев Иван

Мать: Толмачева Устинья Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабкина Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно
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