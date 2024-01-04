Толмачева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Толмачев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабкина Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно