Толмачева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Толмачев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Толмачев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачев Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Толмачев Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно