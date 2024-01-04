Толмачева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачева Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Толмачев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Толмачев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачев Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Толмачев Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толмачев Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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