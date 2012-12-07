Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна

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Место рождения

Нижняя Тура

Дата рождения

02.01.1926

Дата смерти

07.12.2012

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1926

Отец: Гуляев Михаил Михайлович

Мать: Гуляева (Лузина) Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
педагог дефектолог
Рождение ребёнка
12.05.1954

Дочь: Дмитриева (Хлепетина) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Дмитриева Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
03.12.1958

Сын: Дмитриева Михаил Александрович

Отец ребёнка: Дмитриева Александр Алексеевич

Смерть
07.12.2012
Похороны
Неизвестно

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