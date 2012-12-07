Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна
Место рожденияНижняя Тура
Дата рождения02.01.1926
Дата смерти07.12.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1926
Работа или профессия
Неизвестно
педагог дефектолог
Рождение ребёнка
12.05.1954
Дочь: Дмитриева (Хлепетина) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Дмитриева Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
03.12.1958
Сын: Дмитриева Михаил Александрович
Отец ребёнка: Дмитриева Александр Алексеевич
Смерть
07.12.2012
Похороны
Неизвестно