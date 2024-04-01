Гуляев Михаил Михайлович
Место рожденияд. Серебрянка
Дата рождения1901
Дата смерти?.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1926
Дочь: Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна
Мать ребёнка: Гуляева (Лузина) Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Гуляева (Гуляева) Муза Михайловна
Мать ребёнка: Гуляева (Лузина) Екатерина Николаевна
Смерть
?.10.1967
Похороны
?.10.1967