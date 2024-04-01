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Гуляев Михаил Михайлович

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Место рождения

д. Серебрянка

Дата рождения

1901

Дата смерти

?.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1926

Дочь: Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна

Мать ребёнка: Гуляева (Лузина) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Гуляева (Гуляева) Муза Михайловна

Мать ребёнка: Гуляева (Лузина) Екатерина Николаевна

Смерть
?.10.1967
Похороны
?.10.1967

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