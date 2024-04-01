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Дмитриева Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

После 1974

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1954

Дочь: Дмитриева (Хлепетина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна

Рождение ребёнка
03.12.1958

Сын: Дмитриева Михаил Александрович

Мать ребёнка: Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна

Смерть
После 1974

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