Дмитриева Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиПосле 1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1954
Дочь: Дмитриева (Хлепетина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна
Рождение ребёнка
03.12.1958
Сын: Дмитриева Михаил Александрович
Мать ребёнка: Дмитриева (Гуляева) Марга Михайловна
Смерть
После 1974