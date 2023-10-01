Лаптева (Смирнягина) Марина (Мариамна) Прокопьевна
Место рожденияд. Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Дата рождения15.02.1905 ст.
Дата смерти05.03.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905 ст.
д. Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Беляева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лаптев Иван Николаевич
Смерть
05.03.1936
Еремино, Гаринский, Свердловская область