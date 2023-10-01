Лаптева (Смирнягина) Марина (Мариамна) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптева (Смирнягина) Марина (Мариамна) Прокопьевна

Лаптева (Смирнягина) Марина (Мариамна) Прокопьевна

Место рождения

д. Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1905 ст.

Дата смерти

05.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905 ст.

Отец: Смирнягин Прокопий Васильевич

Мать: Смирнягина Александра Сергеевна

д. Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Беляева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лаптев Иван Николаевич

Смерть
05.03.1936
Еремино, Гаринский, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close