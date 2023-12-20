Смирнягина (Анкина) Александра Сергеевна
Место рожденияПаул Похлымский (д.Омелино) Гаринский район, Свердловская область
Дата рождения17.04.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882
Отец: Анкин Сергей Георгиевич
Мать: Анкина Марфа Васильевна
Паул Похлымский (д.Омелино) Гаринский район, Свердловская область
Бракосочетание
05.04.1904 ст.
д.Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1905 ст.
Дочь: Лаптева Марина Прокопьевна
Отец ребёнка: Смирнягин Прокопий Васильевич
д. Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно