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Смирнягина (Анкина) Александра Сергеевна

Место рождения

Паул Похлымский (д.Омелино) Гаринский район, Свердловская область

Дата рождения

17.04.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1882

Отец: Анкин Сергей Георгиевич

Мать: Анкина Марфа Васильевна

Паул Похлымский (д.Омелино) Гаринский район, Свердловская область
Бракосочетание
05.04.1904 ст.

Муж: Смирнягин Прокопий Васильевич

д.Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1905 ст.

Дочь: Лаптева Марина Прокопьевна

Отец ребёнка: Смирнягин Прокопий Васильевич

д. Мукусева (д.Смирнягина) Гаринский район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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