Лаптев Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1904 ст.
Дата смерти03.01.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1904 ст.
В документах ЗАГСа место рождения записано с.Лум Яранского уезда Но по факту только запись о рождении сделана в метрической книге села Лум, а в записи родители записаны "Кадамской волости починка Чин... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Беляева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лаптева Марина Прокопьевна
Смерть
03.01.1995
Лобва, Новолялинский, Свердловская область
Умер в возрасте 90 лет. Не лежал больным.