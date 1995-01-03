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Лаптев Иван Николаевич

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Место рождения

Чинданур, Яранский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.09.1904 ст.

Дата смерти

03.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1904 ст.

Отец: Лаптев Николай Леонтьевич

Мать: Лаптева Ефросиния Терентьевна

Чинданур, Яранский уезд, Вятская губерния
В документах ЗАГСа место рождения записано с.Лум Яранского уезда Но по факту только запись о рождении сделана в метрической книге села Лум, а в записи родители записаны "Кадамской волости починка Чин... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Беляева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лаптева Марина Прокопьевна

Смерть
03.01.1995
Лобва, Новолялинский, Свердловская область
Умер в возрасте 90 лет. Не лежал больным.
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