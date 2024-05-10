Смирнягин Прокопий Васильевич
Место рожденияд.Смирнягина (Мукусева) Гаринский район, Свердловская область
Дата рождения05.07.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1904 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1905 ст.
Дочь: Лаптева (Смирнягина) Марина (Мариамна) Прокопьевна
Мать ребёнка: Смирнягина (Анкина) Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно