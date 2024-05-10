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Смирнягин Прокопий Васильевич

Место рождения

д.Смирнягина (Мукусева) Гаринский район, Свердловская область

Дата рождения

05.07.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1904 ст.

Жена: Смирнягина (Анкина) Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
15.02.1905 ст.

Дочь: Лаптева (Смирнягина) Марина (Мариамна) Прокопьевна

Мать ребёнка: Смирнягина (Анкина) Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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