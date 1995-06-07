Бочек Клавдия Федоровна
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.01.1923
Дата смертиОколо 07.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1923
Россия
Рождение ребёнка
19.09.1951
Сын: Бочек Александр Викторович
Отец ребёнка: Бочек Виктор
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бочек Виктор
Смерть
Около 07.06.1995
Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край