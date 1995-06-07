Бочек Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочек Клавдия Федоровна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

06.01.1923

Дата смерти

Около 07.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1923

Отец: Подберезин Федор Алексеевич

Мать: Подберезина Василиса Георгиевна

Россия
Рождение ребёнка
19.09.1951

Сын: Бочек Александр Викторович

Отец ребёнка: Бочек Виктор

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочек Виктор

Смерть
Около 07.06.1995
Россия
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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