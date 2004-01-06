Бочек Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочек Александр Викторович

Место рождения

Россия

Дата рождения

19.09.1951

Дата смерти

06.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951

Отец: Бочек Виктор

Мать: Бочек Клавдия Федоровна

Россия
Рождение ребёнка
21.04.1973

Дочь: Внукова Елена Александровна

Мать ребёнка: Бочек Валентина Васильевна

Россия
Рождение ребёнка
19.?.1980

Дочь: Васина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Бочек Валентина Васильевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочек Валентина Васильевна

Смерть
06.01.2004
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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