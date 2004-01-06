Бочек Александр Викторович
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.09.1951
Дата смерти06.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1951
Отец: Бочек Виктор
Мать: Бочек Клавдия Федоровна
Россия
Рождение ребёнка
21.04.1973
Дочь: Внукова Елена Александровна
Мать ребёнка: Бочек Валентина Васильевна
Россия
Рождение ребёнка
19.?.1980
Дочь: Васина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Бочек Валентина Васильевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2004
Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край