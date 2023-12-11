Бочек (Титарёва) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Титарёв Василий
Рождение ребёнка
21.04.1973
Дочь: Внукова Елена Александровна
Отец ребёнка: Бочек Александр Викторович
Россия
Рождение ребёнка
19.?.1980
Дочь: Васина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бочек Александр Викторович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно