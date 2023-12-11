Бочек (Титарёва) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочек (Титарёва) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титарёв Василий

Мать: Титарёва Надежда Диомидовна

Рождение ребёнка
21.04.1973

Дочь: Внукова Елена Александровна

Отец ребёнка: Бочек Александр Викторович

Россия
Рождение ребёнка
19.?.1980

Дочь: Васина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бочек Александр Викторович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочек Александр Викторович

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