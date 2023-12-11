Подберезин Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подберезин Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1903

Дата смерти

20.09.1966

Пол

Мужской

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903

Отец: Подберезин Алексей Протасьевич

Мать: Подберезин Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
06.01.1923

Дочь: Бочек Клавдия Федоровна

Мать ребёнка: Подберезина Василиса Георгиевна

Россия
Рождение ребёнка
03.10.1929

Дочь: Вера Федоровна

Мать ребёнка: Подберезина Василиса Георгиевна

Россия
Смерть
20.09.1966
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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