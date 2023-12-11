Подберезин Федор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1903
Дата смерти20.09.1966
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1903
Рождение ребёнка
06.01.1923
Дочь: Бочек Клавдия Федоровна
Мать ребёнка: Подберезина Василиса Георгиевна
Россия
Рождение ребёнка
03.10.1929
Дочь: Вера Федоровна
Мать ребёнка: Подберезина Василиса Георгиевна
Россия
Смерть
20.09.1966
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край