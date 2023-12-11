Подберезина (Устюжанина) Василиса Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодберезина (Устюжанина) Василиса Георгиевна

Подберезина (Устюжанина) Василиса Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1902

Дата смерти

21.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902

Отец: Бледных ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1923

Дочь: Бочек Клавдия Федоровна

Отец ребёнка: Подберезин Федор Алексеевич

Россия
Рождение ребёнка
03.10.1929

Дочь: Вера Федоровна

Отец ребёнка: Подберезин Федор Алексеевич

Россия
Смерть
21.11.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close