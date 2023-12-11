Подберезина (Устюжанина) Василиса Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1902
Дата смерти21.11.1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1902
Отец: Бледных ?
Рождение ребёнка
06.01.1923
Дочь: Бочек Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Подберезин Федор Алексеевич
Россия
Рождение ребёнка
03.10.1929
Дочь: Вера Федоровна
Отец ребёнка: Подберезин Федор Алексеевич
Россия
Смерть
21.11.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край