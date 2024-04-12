Потримай Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Сергей Николаевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

25.08.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1877

Отец: Потримай Николай Иванович

Мать: Потримай Елена Трофимовна

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Потримай Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Потримай Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
11.09.1918

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Потримай Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
?.05.1919

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Потримай Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потримай Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно
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