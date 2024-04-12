Потримай Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потримай Ольга Николаевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1916

Сын: Потримай Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Потримай Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
11.09.1918

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Потримай Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
?.05.1919

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Потримай Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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