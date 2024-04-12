Потримай Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
27.08.1916
Отец ребёнка: Потримай Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1918
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Потримай Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
?.05.1919
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Потримай Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно