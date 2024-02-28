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Потримай Елена Трофимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1877

Сын: Потримай Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.10.1879

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.06.1882

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1883

Сын: Потримай Никонор Николаевич

Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потримай Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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