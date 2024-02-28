Потримай Елена Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
25.08.1877
Сын: Потримай Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1879
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович
Рождение ребёнка
30.06.1882
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.09.1883
Сын: Потримай Никонор Николаевич
Отец ребёнка: Потримай Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно