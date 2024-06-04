Муллин Алексей Семёнович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Муллин Семён
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арина Леонтьева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Муллин Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич
Мать ребёнка: Арина Леонтьева
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Муллин Прокофий Алексеевич
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Муллина Агафья Алексеевна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Смерть
1797