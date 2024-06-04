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Муллин Алексей Семёнович

Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Муллин Семён

Мать: не указана

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арина Леонтьева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Муллин Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1783

Сын: Муллин Кирилл (Корнило) Алексеевич

Мать ребёнка: Арина Леонтьева

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Муллин Кузьма Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Муллин Прокофий Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Муллин Фома Алексеевич

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Муллина Агафья Алексеевна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Смерть
1797

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