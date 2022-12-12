деревня Мысовые Челны, деревня Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд (на 1906) — Familio

Мысовые Челны

Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2188Мысовые Челны, село.при ррч. Челне и Мелекесе.5213481037997Р. — Церковь православная 1. Волостное правление. Училище. Мельниц водяных 5. Ярмарки: 1 января, 2 июня и 20 июля. Плотничество, извозничество, пилка леса, работы по судо Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Мысовочелнинская волость
1198. Челны Мысовые, село бывшее удельное, при речках Челне и Мелекесе, дворов 389, жителей 1901, волостное правление (уездный город в 52 верстах): церковь православная, Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Мысово-Челнинская волость
3Мысовые Челны, с. при реч. Челне и Мелекесе, на почт. тр., церковь, зем. жен. шк., 2 кл. муж. мин. учил., вол. прав., 6 бак. и вин. лав., х.-з. маг., вод. и ветр. мел.5338010651093Земледелие и работы на парох. и хлебной пристанях
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