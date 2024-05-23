Муллин Фома Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Муллин Алексей Семёнович
Мать: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Муллина Елена Фомична
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Муллина Марфа Фомична
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Муллин Иван Фомич
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Муллин Николай Фомич
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Муллин Игнайти Фомич
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно