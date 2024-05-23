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Муллин Фома Алексеевич

Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Муллин Алексей Семёнович

Мать: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Муллина Елена Фомична

Мать ребёнка: Авдотья

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Муллина Марфа Фомична

Мать ребёнка: Авдотья

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Муллин Иван Фомич

Мать ребёнка: Авдотья

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Муллин Николай Фомич

Мать ребёнка: Авдотья

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Муллин Игнайти Фомич

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно

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