Муллин Кузьма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Муллин Алексей Семёнович
Мать: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Софья Корниловна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Муллин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Софья Корниловна
Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Муллина Анастасия Кузьмична
Мать ребёнка: Софья Корниловна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Муллина Марфа Кузьмична
Мать ребёнка: Софья Корниловна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Софья Корниловна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Софья Корниловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Муллина Пелагея Кузьмична
Мать ребёнка: Софья Корниловна
Смерть
1855