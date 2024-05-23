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Муллин Кузьма Алексеевич

Место рождения

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

1784

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Муллин Алексей Семёнович

Мать: Ульяна Васильевна

Мысовые Челны, Мысово-Челнинская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Софья Корниловна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Муллин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Софья Корниловна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Муллина Анастасия Кузьмична

Мать ребёнка: Софья Корниловна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Муллина Марфа Кузьмична

Мать ребёнка: Софья Корниловна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Муллин Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Софья Корниловна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Муллин Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Софья Корниловна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Муллина Пелагея Кузьмична

Мать ребёнка: Софья Корниловна

Смерть
1855

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