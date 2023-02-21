(Морозова) Людмила Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Людмила Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1986

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1983 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1986

Отец: Морозов Виталий Иванович

Мать: Морозова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Михаил Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Михаил Юрьевич

Работа или профессия
Неизвестно
коммерческий директор
Место жительства
Неизвестно
Москва
Место жительства
Неизвестно
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