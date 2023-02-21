Морозова (Зверева) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1986
г.Воронеж
Рождение ребёнка
25.10.1986
Дочь: Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Морозов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1988
Дочь: Лада Витальевна
Отец ребёнка: Морозов Виталий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Москва