Морозова (Зверева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Зверева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1986

Муж: Морозов Виталий Иванович

г.Воронеж
Рождение ребёнка
25.10.1986

Дочь: Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Морозов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
14.08.1988

Дочь: Лада Витальевна

Отец ребёнка: Морозов Виталий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Москва
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