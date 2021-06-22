Тихомиров Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомиров Михаил Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила Витальевна

Место жительства
Неизвестно
Москва
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