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Муравлева Марфа Прокопьева

Место рождения

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Муравлев Андрей Изотов

Отец ребёнка: Муравлев Изот

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Муравлев Петр Изотов

Отец ребёнка: Муравлев Изот

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Муравлев Димитрий Изотов

Отец ребёнка: Муравлев Изот

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Муравлев Ирадион Изотов

Отец ребёнка: Муравлев Изот

Морозовы Борки, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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