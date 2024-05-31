Муравлева Марфа Прокопьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Муравлев Изот
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Муравлев Петр Изотов
Отец ребёнка: Муравлев Изот
Рождение ребёнка
Около 1859
Отец ребёнка: Муравлев Изот
Рождение ребёнка
Около 1870
Отец ребёнка: Муравлев Изот
Смерть
Неизвестно